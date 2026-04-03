Steppe Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Steppe Gold hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,06 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Steppe Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 245,22 Prozent auf 223,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Steppe Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,440 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 355,09 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 244,04 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at