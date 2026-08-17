Steppe Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Steppe Gold hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 85,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 91,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Steppe Gold einen Umsatz von 44,8 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at