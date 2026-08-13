Stereotaxis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stereotaxis hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig standen 7,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stereotaxis 8,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at