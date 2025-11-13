|
Stereotaxis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stereotaxis lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Stereotaxis im vergangenen Quartal 7,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stereotaxis 9,2 Millionen USD umsetzen können.
