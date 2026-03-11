|
Stereotaxis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stereotaxis hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stereotaxis -0,090 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 8,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,3 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,250 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 32,38 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26,92 Millionen USD umgesetzt.
