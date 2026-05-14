Stereotaxis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stereotaxis hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at