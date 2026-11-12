12.11.2026 06:31:28

Stereotaxis präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stereotaxis äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stereotaxis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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