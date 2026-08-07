STERIS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

STERIS hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte STERIS 1,79 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte STERIS einen Umsatz von 1,39 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at