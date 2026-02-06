STERIS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

STERIS veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei STERIS noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,50 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at