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13.05.2026 06:31:29
STERIS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
STERIS hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,93 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,94 Milliarden USD – ein Plus von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem STERIS 5,46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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