STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|
05.11.2026 00:07:25
STERIS Plc Profit Rises In Q2
(RTTNews) - STERIS plc (STE) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $213.7 million, or $2.19 per share. This compares with $191.9 million, or $1.94 per share, last year.
Excluding items, STERIS plc reported adjusted earnings of $286.8 million or $2.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $1.588 billion from $1.460 billion last year.
STERIS plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $213.7 Mln. vs. $191.9 Mln. last year. -EPS: $2.19 vs. $1.94 last year. -Revenue: $1.588 Bln vs. $1.460 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.35 To $ 11.55
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STERIS PLC Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: STERIS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in STERIS von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: STERIS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in STERIS von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in STERIS von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu STERIS PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STERIS PLC Registered Shs
|192,10
|-2,93%