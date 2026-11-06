STERIS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

STERIS lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.

STERIS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at