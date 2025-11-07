STERIS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

STERIS hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STERIS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at