Sterkt kvartal avslutter nok et rekordår for Mowi

(Bergen, 14. februar 2024) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i fjerde kvartal på 1,43 milliarder euro, sammenlignet med 1,36 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Selskapet oppnådde samtidig et sterkt operasjonelt driftsresultat på 203 millioner euro.



Fjerde kvartal rundet av det som ble nok et rekordår for Mowi. Omsetning på 5,5 milliarder euro (63 milliarder kroner), operasjonelt driftsresultat på 1 028 millioner euro (11,7 milliarder kroner) og slaktevolum på 475 000 tonn i 2023 er alle rekordhøye.

– Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke mine 11 500 kollegaer verden over som har levert rekordvolumer og enestående resultater, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Rekordvolumer

Volumvekst i alle deler av verdikjeden er en av bærebjelkene i Mowis strategi. Veksten i oppdrettsvolumer har vært sterk de siste årene, og 2023 markerte enda et godt år med rekordhøyt slaktevolum på 475 000 tonn, tilsvarende en årlig vekst på 2,4% mot en nedgang for næringen på 2,5%.

I fjerde kvartal produserte Mowi 129 234 tonn laks. Forventet slaktevolum for 2024 er uendret på 500 000 tonn.

– Så sent som i 2018 produserte vi 375 000 tonn i Mowi. Vi har med andre ord vokst med 125 000 tonn de siste årene, som tilsvarer en årlig vekst på 4,9% mot næringens 2,9%. Dette er i stor grad organisk vekst, og Mowi har en rekke vekstinitiativ som er forventet å gi ytterligere volumvekst også fremover. Den viktigste er kanskje postsmolt-satsingen vår, som vi lanserte på kapitalmarkedsdagen i 2021, sier Vindheim.

Ved slutten av 2024 vil Mowis postsmolt-kapasitet være på nesten 40 millioner postsmolt og vil med det utgjøre om lag 25% av konsernets totale smolt-produksjon. I Norge vil Mowis postsmolt-andel være på om lag 50% når en tar ut Region Nord fra regnestykket av naturlige årsaker. Mowi forventer at dette vil føre til både bedre konsesjonsutnyttelse og økt fiskevelferd og overlevelse.

Rekordår også for videreforedling og fôr

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og år med operasjonelle og finansielle rekorder som følge av sterk etterspørsel. Operasjonelt driftsresultat for året på 152 millioner euro (1,7 milliarder kroner) og produksjon på 232 000 tonn i er nye rekorder for selskapet.

– Dette er imponerende resultater og det er gledelig at Consumer Products forbedringsprogram virkelig har begynt å kaste av seg, sier Vindheim

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal og kan i tillegg feire sitt beste år noensinne med et brutto driftsresultat (EBITDA) på 52 millioner euro (594 millioner kroner).

– Fôrvolumene i Norge ble rekordhøye 405 000 tonn i fjor, som følge av den sterke veksten i den norske havbruksvirksomheten og dermed sterk etterspørsel etter fôr, sier Vindheim.

Totalt solgte Mowi 523 000 tonn laksefôr i 2023.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,90 kroner per aksje for fjerde kvartal.

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 500 000 tonn sløyd vekt i 2024 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 500 mennesker i 25 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2023 var på 5,5 milliarder euro.

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

