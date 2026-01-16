|
Sterling and Wilson Solar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sterling and Wilson Solar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sterling and Wilson Solar 0,640 INR je Aktie generiert.
Sterling and Wilson Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,92 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
