|
27.02.2026 06:31:29
Sterling Construction Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sterling Construction Company hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,64 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sterling Construction Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 755,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 498,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,27 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.