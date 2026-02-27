Sterling Construction Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sterling Construction Company hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,64 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sterling Construction Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 755,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 498,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,27 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at