Sterling Construction Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sterling Construction Company hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sterling Construction Company 1,17 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 614,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at