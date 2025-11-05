|
Sterling Construction Company präsentierte Quartalsergebnisse
Sterling Construction Company hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 2,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sterling Construction Company 1,97 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 689,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 593,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
