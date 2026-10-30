Sterling Construction Company präsentierte Quartalsergebnisse

Sterling Construction Company lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 6,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Milliarden USD – ein Plus von 126,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sterling Construction Company 689,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at