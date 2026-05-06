Sterling Construction Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sterling Construction Company hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sterling Construction Company 1,28 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Sterling Construction Company im vergangenen Quartal 825,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sterling Construction Company 431,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at