Sterling Green Woods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sterling Green Woods hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,77 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,140 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 0,2 Millionen INR gegenüber 0,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at