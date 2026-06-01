Sterling Green Woods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sterling Green Woods hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sterling Green Woods im vergangenen Quartal 0,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 98,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sterling Green Woods 11,3 Millionen INR umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,960 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sterling Green Woods ein EPS von -2,110 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sterling Green Woods im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 94,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,60 Millionen INR. Im Vorjahr waren 11,79 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at