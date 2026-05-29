Sterling Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sterling Metals ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sterling Metals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at