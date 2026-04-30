Sterling Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Sterling Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,14 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 CAD gegenüber -0,560 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at