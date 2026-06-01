Sterling Strips: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sterling Strips hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sterling Strips -0,530 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sterling Strips in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2045,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170,6 Millionen INR im Vergleich zu 8,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sterling Strips ein EPS von 0,360 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 238,00 Millionen INR – ein Plus von 88,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sterling Strips 126,04 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at