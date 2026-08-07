Sterling Tools: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sterling Tools präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sterling Tools 2,48 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 2,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at