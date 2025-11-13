Sterling Tools legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sterling Tools präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,79 Prozent auf 2,08 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at