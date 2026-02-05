|
Sterling Tools stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sterling Tools hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,78 INR je Aktie erzielt worden.
Sterling Tools hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,06 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
