26.01.2026 06:31:29
Sterlite Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sterlite Technologies veröffentlichte am 23.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sterlite Technologies im vergangenen Quartal 12,57 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sterlite Technologies 12,61 Milliarden INR umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
