Sterlite Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sterlite Technologies lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,21 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sterlite Technologies -0,840 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,41 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 10,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,15 INR, nach -2,540 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 47,45 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 46,72 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at