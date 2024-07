Stern-Journalist Malte Mansholt: "Man kann Tim Cook beim Denken zusehen"

Stern-Technologie-Journalist Malte Mansholt hat bereits viermal mit Apples CEO Tim Cook gesprochen und hat die neue VR-Brille von Apple vor dem Verkaufsstart in Deutschland getestet. Über seine Erlebnisse im Apple-Hauptsitz in Cupertino erzählt Mansholt in der neuen Folge von "So techt Deutschland". Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV