Steuereinnahmen legen auch im Februar deutlich zu

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar deutlich um 15,5 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Der Einnahmezuwachs sei überwiegend auf ein Plus von 18,4 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen gewesen. Dieser habe jedoch überwiegend auf einer niedrigen Vorjahresbasis der Umsatzsteuern basiert, die durch die temporäre Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 sowie die Möglichkeit zur Herabsetzung von Sondervorauszahlungen gemindert gewesen sei.

Darüber hinaus spiegele sich auch die wirtschaftliche Erholung im Jahresverlauf 2021 im Vorjahresvergleich des Steueraufkommens wider. Die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer sowie die nicht veranlagten Steuern vom Ertrag verzeichneten laut dem Ministerium "einen merklichen Aufkommensanstieg" gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt sei für das Jahr 2022 vor dem Hintergrund der erwarteten Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität mit einem deutlichen Anstieg der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen gewesen.

"Die konjunkturellen Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine dürften aber auch die Entwicklung der Steuereinnahmen dämpfen", hob das Ministerium hervor. Im Januar waren die Steuereinnahmen bereits angesichts einer niedrigen Vorjahresbasis um 22,4 Prozent geklettert, und auch im Dezember 2021 waren sie Steuereinnahmen vor dem Hintergrund eines coronabedingt schwachen Vorjahres deutlich um 19,5 Prozent gestiegen.

Deutlich mehr Einnahmen für den Bund

Der Bund verbuchte im Februar 34,2 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 27,0 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 28,2 Milliarden Euro um 15,5 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Februar auf rund 63,2 Milliarden Euro. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 18,7 Prozent auf 120,7 Milliarden Euro zu. Der Bund verbuchte ein Plus von 35,1 Prozent, und die Länder verzeichneten einen Zuwachs um 19,2 Prozent.

Für die weitere Konjunkturentwicklung erklärten die Ökonomen des Ministeriums, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die in der Folge umgesetzten Sanktionen gegen Russland und Belarus dürften sich auch auf die deutsche Wirtschaft auswirken. "Diese war bereits zuvor durch die Pandemie und anhaltende Lieferengpässe belastet", konstatierten sie. Allerdings hätten sich die Erwartungen vor den geopolitischen Entwicklungen zuletzt deutlich aufgehellt. Deutschlands direkte Handelsverflechtungen mit der Ukraine sowie Russland und Belarus seien zwar gemessen am gesamten Außenhandel begrenzt.

Allerdings könnten auch indirekte Effekte zu Belastungen der deutschen Wirtschaft führen. So komme es derzeit partiell durch neue Lieferkettenunterbrechungen zu Produktionsausfällen. "Darüber hinaus dürften sich Auswirkungen hoher Energiepreise sowohl auf die Inflation als auch auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik ergeben", erklärte das Finanzministerium. Mit der russischen Invasion der Ukraine hätten "sich die ökonomische Unsicherheit und auch die Aufwärtsrisiken für die Inflation, insbesondere mit Blick auf die Energiepreisentwicklung, nochmals merklich erhöht". Der Arbeitsmarkt habe sich "am aktuellen Rand nach wie vor ausgesprochen robust" entwickelt, auch wenn das Vorkrisenniveau der Erwerbstätigkeit noch nicht wieder erreicht worden sei.

