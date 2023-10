Steuereinnahmen von Bund und Ländern steigen erneut deutlich

Berlin (Reuters) - Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im September erneut deutlich gestiegen.

Sie kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,3 Prozent auf 80,6 Milliarden Euro, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Im August hatte es bereits ein Plus von knapp neun Prozent gegeben. Das FDP-geführte Ministerium verwies auf erneut schwache Vorjahreswerte wegen damals staatlicher Hilfen im Zuge der zwischenzeitlichen Energiekrise.

Ablesbar ist das jetzt an starken Zuwächsen bei der Lohn- und Energiesteuer. "Beide profitieren davon, dass Krisenmaßnahmen entfallen sind", sagte Ökonom Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). "So machten sich die Energiepreispauschale für Arbeitnehmer bei der Lohnsteuer und der Tankrabatt bei der Energiesteuer des Vorjahres bemerkbar." Die übrigen Steuern seien dagegen um rund zwei Prozent gesunken. "Ein merkliches Minus zeigte sich bei den gewinnabhängigen Steuern", sagte Boysen-Hogrefe. "Hier dürfte sich die derzeitige konjunkturelle Schwäche niedergeschlagen haben."

KLEINES PLUS IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN

In den ersten neun Monaten zusammen erhöhten sich die Steuereinnahmen lediglich um 2,5 Prozent auf gut 608 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Plus von knapp drei Prozent geschätzt. Kommenden Donnerstag werden allerdings neue Schätzungen der Steuerexperten veröffentlicht. Dann dürfte sich zeigen, ob die Ampel-Regierung mehr finanziellen Spielraum bekommt oder ihren Konsolidierungskurs noch verschärfen muss.

Der kurzfristige Ausblick für die Konjunktur bleibe "spürbar eingetrübt", hieß es im Monatsbericht weiter. Risiken bestünden vor allem mit Blick auf geopolitische Konflikte, etwa in Nahost. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen wird. 2024 soll es dann zu einem Wachstum von 1,3 Prozent, 2025 soll dann ein Plus von 1,5 Prozent folgen.

(Bericht von Christian Krämer und Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)