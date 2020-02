Steuerreform - Pensionistenverband fordert "Pensionistenbonus"

Der SPÖ-Pensionistenverband kritisiert, dass die Regierung bei ihren Steuerplänen auf Menschen mit niedrigen Pensionen vergessen habe. "Vor allem kleine Pensionen - wir reden hier von über einer Million Pensionsbezieher mit Pensionen bis 1.111 Euro Monatsbrutto (Pensionen unter der Steuerfreigrenze, Anm.), - gehen definitiv leer aus", so Präsident Peter Kostelka in einer Aussendung am Sonntag.

Er fordert analog zum "Kinderbonus" einen "Pensionistenbonus". Dieser solle aber umgekehrt wirken: "Je kleiner die Pension, desto höher der Pensionistenbonus."

