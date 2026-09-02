02.09.2026 05:49:39

Steuerreform und Kita-Gesetz im Kabinett

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will am Mittwoch die geplante Reform der Einkommensteuer auf den Weg bringen. Die Pläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sollen vor allem Familien mit Kindern und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Insgesamt sollen sich Entlastungen ab 2028 auf zehn Milliarden Euro jährlich summieren. Zur Gegenfinanzierung soll unter anderem die Reichensteuer für sehr hohe Einkommen früher greifen. Die schwarz-rote Koalition will das Gesetz zum 1. Januar 2027 in Kraft setzen.

Weiteres Thema im Kabinett ist der Entwurf eines neuen Kita-Gesetzes, genannt Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will damit die Qualität von frühkindlicher Bildung stärken und Kitas in schwierigen Lagen unterstützen. Zentraler Punkt sind Sprachtests für alle Vierjährigen, um etwaige Förderung früh zu beginnen und den Übergang zur Grundschule zu erleichtern. Nach dem im Juli veröffentlichten Entwurf will der Bund für 2027 bis 2034 insgesamt rund 9,25 Milliarden Euro bereitstellen./sam/vsr/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:41 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:22 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
07:17 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zur Wochenmitte schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien geht es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen