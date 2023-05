Steuerschätzer sehen bis 2028 Mindereinnahmen von 148,7 Milliarden Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Fiskus muss für die nächsten Jahre mit deutlich geringeren Steuereinnahmen rechnen als bisher angenommen. Insgesamt dürften bis einschließlich 2027 rund 148,7 Milliarden Euro weniger in der Staatskasse landen als noch im Oktober 2022 erwartet. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte, die Mindereinnahmen seien "keine Überraschung". Sie seien "maßgeblich auf die erwarteten Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes zurückzuführen", erklärte sein Ministerium.

Dieses Jahr müssen Bund, Länder und Gemeinden nach der Kalkulation mit 16,8 Milliarden Euro weniger rechnen als im Oktober angenommen, kommendes Jahr mit 30,8 Milliarden Euro weniger und 2025 mit rund 32,5 Milliarden Euro weniger. Für die beiden Folgejahre soll es dann Mindereinnahmen gegenüber der bisherigen Prognose geben von 32,3 Milliarden Euro 2026 und 36,3 Milliarden Euro 2027. Dem Bund allein drohen dieses Jahr um 9,8 Milliarden Euro niedrigere Steuereinnahmen als erwartet, im nächsten Jahr sollen es dann 13,0 Milliarden weniger sein.

Insgesamt sollen die Steuereinnahmen 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent auf 920,6 Milliarden Euro steigen und 2024 um 4,5 Prozent auf dann 962,2 Milliarden Euro. Im Oktober hatten die Schätzer mit Einnahmen von 937,3 Milliarden Euro in diesem Jahr gerechnet. Für die nachfolgenden Jahre veranschlagen die Experten jährliche Steigerungsraten zwischen 3,1 und 4,9 Prozent. Im Jahr 2027 sollen die Einnahmen nach ihren Berechnungen bei 1.078,5 Milliarden Euro liegen. 2025 solle erstmals die Grenze von einer Billion überschritten werden, betonte Lindner.

Dem Arbeitskreis Steuerschätzung, der die Zahlen berechnete, gehören Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie Experten von Verbänden, Wirtschaftsforschungshäusern und Behörden an. Diese berechnen jedes Jahr im Frühjahr und Herbst die zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Prognosen bilden dann die Grundlage für die weiteren Haushaltsplanungen der Regierung. Sie spielen damit eine wichtige Rolle bei den Arbeiten am Budget 2024, für das Lindner trotz teils hoher Ausgabenwünsche an der Schuldenbremse festhielt. In seiner Pressekonferenz kündigte er an, dass der Kabinettsbeschluss für den Budgetentwurf nicht wie ursprünglich geplant zum 21. Juni erfolgt.

Lindner betonte, die Schätzung eröffne "keinerlei neue finanzielle Handlungsspielräume". Vielmehr gelte es, die Konsolidierung voranzutreiben. "Ein Mehr an Ausgabewünschen können wir gegenwärtig mit den gegebenen Einnahmen nicht realisieren", hob der Bundesfinanzminister mit Blick auf die Haushaltsberatungen hervor. Insgesamt gebe es aber "kein Einnahmenproblem" und es sei nicht die Zeit für Steuererhöhungen.

