Steuerzahlerbund: Neues Schwarzbuch zur Steuerverschwendung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler stellt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Berlin sein neues Schwarzbuch zur Verschwendung von Steuergeldern vor. Mit 100 neuen Beispielen aus Kommunen sowie der Landes- und Bundesebene will der Verein Kritik an einem "teils sorglosen Umgang" mit Steuermitteln üben. Die Auflistung "Die öffentliche Verschwendung 2024/25" ist die 52. Ausgabe des Schwarzbuches. Ein Schwerpunkt-Kapitel widmet sich darin der Bürokratie und Forderungen für deren Abbau./fsp/DP/he