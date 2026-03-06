Stevanato Group Az nominativa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stevanato Group Az nominativa hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Stevanato Group Az nominativa mit einem Umsatz von insgesamt 403,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,36 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,580 USD. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Stevanato Group Az nominativa in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Milliarden USD im Vergleich zu 1,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at