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05.11.2026 06:31:28
Stevanato Group Az nominativa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stevanato Group Az nominativa hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 354,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 375,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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