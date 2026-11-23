Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.11.2026 20:15:09
Steve Jobs, Larry Page, Jensen Huang: Why Big Tech Keeps Going Back to Its Founders
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Nachrichten zu Apple Inc.
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