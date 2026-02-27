Steven Madden hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Steven Madden hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Steven Madden hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 749,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 578,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,630 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Steven Madden 2,52 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at