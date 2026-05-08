Steven Madden: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Steven Madden hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Steven Madden 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,37 Prozent auf 649,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 553,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at