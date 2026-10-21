Stewart Information Services Aktie
WKN: 887667 / ISIN: US8603721015
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21.10.2026 22:54:25
Stewart Information Services Corp Q3 Income Drops
(RTTNews) - Stewart Information Services Corp (STC) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $30.321 million, or $0.98 per share. This compares with $44.259 million, or $1.55 per share, last year.
Excluding items, Stewart Information Services Corp reported adjusted earnings of $41.2 million or $1.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $900.679 million from $796.916 million last year.
Stewart Information Services Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.321 Mln. vs. $44.259 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $1.55 last year. -Revenue: $900.679 Mln vs. $796.916 Mln last year.
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