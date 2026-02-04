Stewart Information Services Aktie
WKN: 887667 / ISIN: US8603721015
|
04.02.2026 23:13:48
Stewart Information Services Corp Q4 Income Advances
(RTTNews) - Stewart Information Services Corp (STC) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $36.27 million, or $1.25 per share. This compares with $22.74 million, or $0.80 per share, last year.
Excluding items, Stewart Information Services Corp reported adjusted earnings of $47.9 million or $1.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.7% to $790.55 million from $665.93 million last year.
Stewart Information Services Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.27 Mln. vs. $22.74 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $0.80 last year. -Revenue: $790.55 Mln vs. $665.93 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Stewart Information Services Corp.
|71,22
|0,49%
