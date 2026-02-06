|
Stewart Information Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stewart Information Services hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,800 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 790,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,32 Prozent auf 2,92 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
