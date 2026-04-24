Stewart Information Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stewart Information Services hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Stewart Information Services 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stewart Information Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 781,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 612,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at