Stewart Information Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stewart Information Services lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stewart Information Services 1,55 USD je Aktie eingenommen.

Stewart Information Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 900,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 796,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at