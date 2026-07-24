Stewart Information Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stewart Information Services hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Stewart Information Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 899,2 Millionen USD – ein Plus von 24,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stewart Information Services 722,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at