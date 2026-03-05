Steyr Motors Aktie
Steyr Motors kündigt erste Dividende seit Börsengang an - Aktie verliert dennoch
• Hauptversammlung entscheidet am 10. April 2026
• Zahlen am Freitag
Das oberösterreichische Traditionsunternehmen Steyr Motors blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und möchte seine Aktionäre nun unmittelbar am Unternehmenserfolg beteiligen. Wie der Vorstand des Spezialisten für Hochleistungsmotoren im Rahmen einer Ad-Hoc-Mitteilung bekannt gab, wird der kommenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie vorgeschlagen. Für das Unternehmen, das erst im Herbst 2024 den Sprung auf das Parkett der Frankfurter Börse gewagt hat, markiert dieser Schritt ein klares Signal der Stärke und Verlässlichkeit gegenüber den Investoren.
Hauptversammlung entscheidet endgültig
Die ordentliche Hauptversammlung tagt am 10. April 2026, und dort fällt dann der finale Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns. Die genauen Details zum Vorschlag werden rechtzeitig vorher publiziert, damit alle Investoren voll informiert sind. Bis dahin hält sich die Spannung in Grenzen - der Jahresabschluss 2025 kommt schon morgen, am 6. März.
Solide Basis für Investorenvertrauen
Hinter dem Vorschlag steht möglicherweise ein starkes operatives Jahr: Steyr Motors hat kürzlich mit Übernahmen wie BUKH A/S und neuen Rahmenverträgen wie dem mit KNDS für 500 Motor-Generator-Einheiten gezeigt, dass Wachstum und Expansion im Fokus stehen. Für Aktionäre ist das ein Beweis, dass der Umbau zur Holding-Struktur Früchte trägt und der Konzern bereit für den nächsten Schub ist.
Die Aktie von Steyr Motors verharrte zum XETRA-Schluss unverändert bei 43,00 Euro.
