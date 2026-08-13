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13.08.2026 06:31:29
STG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
STG hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -2,86 JPY. Ein Jahr zuvor waren 67,77 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat STG im vergangenen Quartal 1,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STG 1,54 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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